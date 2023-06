Afgelast concert Burna Boy in GelreDome wordt 23 juli ingehaald

Het zaterdagavond geschrapte concert van zanger Burna Boy wordt op zondag 23 juli ingehaald in het GelreDome in Arnhem. Dat schrijft de artiest op Instagram.

Nadat fans zaterdagavond uren hadden gewacht op de artiest, werd het concert geannuleerd. Het concert zou eigenlijk om 20.45 uur van start gaan. Ruim twee uur later was Burna Boy nog steeds niet aanwezig.

Het is nog niet bekend waarom de Nigeriaanse zanger er niet was. "De vlucht van Burna Boy is door redenen die wij niet in de hand hebben te laat vertrokken", schreef het GelreDome op Twitter.