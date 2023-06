Burna Boy 'verdrietig' dat concert Gelredome niet doorging omdat hij er niet was

Burna Boy is "verdrietig" dat hij het publiek in het GelreDome in Arnhem "niet heeft kunnen zien", schreef de artiest in de nacht van zaterdag op zondag op Instagram. De show van de Nigeriaanse zanger werd zaterdag na ruim twee uur vertraging om onduidelijke redenen geannuleerd.

"Nederland! Ik ben zo blij om hier te zijn en ik had zoveel zin om jullie allemaal te zien", zegt de artiest in zijn Instagram Stories.

Burna Boy is dankbaar voor alle liefde die hij van het publiek krijgt, vervolgt hij. "Bedankt dat jullie alleen voor ons zijn gekomen. Daar zal ik voor altijd dankbaar voor zijn."

De zanger en zijn team willen ervoor zorgen dat iedereen een mooie ervaring krijgt bij zijn show. "En dat is vandaag om verschillende redenen niet gebeurd." Die redenen noemt hij verder niet.

Burna Boy komt met nieuwe datum

Wel beklemtoont Burna Boy dat zijn "geweldige team" hard gewerkt heeft om de situatie op te lossen. "Maar dat lukte niet op tijd." De artiest komt binnen een paar uur met een nieuwe datum, besluit hij zijn bericht.

Ook het GelreDome meldde zaterdag dat er "op korte termijn" een vervangende show komt. "De vlucht van Burna Boy is door redenen die wij niet in de hand hebben te laat vertrokken", schreef het GelreDome.