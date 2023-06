Concert Burna Boy in GelreDome na ruim twee uur vertraging afgelast

Het concert van Burna Boy in GelreDome in Arnhem zaterdag is niet doorgegaan. Het optreden was al ruim twee uur uitgesteld doordat de vlucht van de Nigeriaanse zanger was vertraagd. Daarop besloot de organisatie de show te annuleren.

Er komt "op korte termijn" een vervangende show, meldt GelreDome op Twitter. "De vlucht van Burna Boy is door redenen die wij niet in de hand hebben te laat vertrokken."

Het concert zou eigenlijk om 20.45 uur van start gaan. Bezoekers meldden al dat Burna Boy ruim twee uur later nog niet in beeld was. De Nederlandse rapper Jonna Fraser, die als verrassingsact zou dienen, hield het publiek intussen bezig.

Op Twitter deelden bezoekers videofragmenten van de zaal. Volgens de Gelderlander waren sommige mensen al vertrokken toen de rest hoorde dat het optreden was geannuleerd. Eerder had de organisator gezegd dat de vertraging te maken had met "verschillende factoren".