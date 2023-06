Liam Gallagher wil best Oasis-reünie, maar alleen als broer Noel hem belt

Liam Gallagher staat best open voor een eventuele reünie van de band Oasis, alleen moet zijn broer Noel daar dan ook wel iets voor doen. Volgens Liam hoeft Noel alleen maar de telefoon op te pakken en hem te bellen, zegt hij vrijdag tegen BBC Radio 2.

"Zoals ik het zie, ga ik hem niet opbellen. Hij moet mij bellen, ik wil dat hij belt", zegt Liam over een eventuele verzoening tussen hem en zijn broer met wie hij al jarenlang overhoop ligt. Er is overigens een reden dat Liam wil dat zijn broer de telefoon oppakt. "Ik heb hem niet opgebeld, want ik heb zijn nummer niet."

Mocht Oasis weer bij elkaar komen, dan is dat volgens Liam niet per se voor de muziek. "Het zou heel leuk voor m'n moeder zijn. De band kan me geen moer schelen. Het zou gewoon mooi zijn voor mijn moeder dat twee broers weer met elkaar praten", vindt hij.

"Onze gezinnen hebben elkaar nooit gezien, mijn kinderen hebben die van hem nooit gezien. Ik heb zijn kinderen nooit gezien, dat zou allemaal geweldig zijn", vervolgt Liam. "Misschien kunnen we de band dan weer samenbrengen of niet, maar dat zou in ieder geval fijn zijn."

Vorige maand hintte Liam op een reünie van Oasis, toen hij op Twitter reageerde op een bericht over een wedstrijd van voetbalclub Manchester City tegen Internazionale. De Oasis-broers zijn beide fan van Manchester City. Liam schreef in een tweet dat hij klaar was voor een reünie van de band als Manchester zou winnen, wat later gebeurde.

