Dit weekend geeft Beyoncé twee concerten in de Johan Cruijff ArenA. De gelukkigen die een kaartje scoorden, krijgen niet alleen de grootste hits van Queen B voorgeschoteld, maar ook een viering van de zwarte queercultuur.

Zodra de zaallichten uitgaan, zien de bezoekers van de Renaissance Tour op schermen een regenboogvlag en een foto van Beyoncés moeder en haar Uncle Jonny. Jonny, eigenlijk Beyoncés neef, was een homoseksuele man die overleed aan de gevolgen van aids toen de zangeres zeventien jaar oud was. Zonder hem was het album Renaissance er nooit geweest, volgens Beyoncé.

"Hij was mijn peetmoeder en de eerste die me liet kennismaken met de muziek en cultuur die de inspiratie waren voor deze plaat", schreef de zangeres vorig jaar in een brief aan haar fans bij het verschijnen van Renaissance.

Dankzij Uncle Jonny leerde Beyoncé discomuziek en house kennen. Dat laatste genre ontstond in de clubs van de jaren tachtig die vooral werden bezocht door de lhbtiq+-gemeenschap van kleur. Deze muziek hoorde je in de ballrooms van New York in de jaren tachtig en negentig waar de mensen van kleur uit de lhbtiq+-gemeenschap samenkwamen. Ze konden zich hier uiten zonder veroordeeld te worden door een maatschappij die eiste dat ze zich zouden aanpassen.

Wat is de ballroom-cultuur? De ballrooms ontstonden in het New York van de jaren tachtig. Verschillende mothers zetten hun eigen houses op. Veelal leden van de lhbtiq+-gemeenschap die waren verstoten door hun eigen familie vonden hier een nieuwe familie. Deze 'moeders' namen jonge queerpersonen onder hun hoede en stoomden hen klaar voor de balls. Tijdens de balls streden de verschillende huizen tegen elkaar voor trofeeën. De leden van de huizen lieten in verschillende categorieën outfits zien waarvoor ze door een jury werden beoordeeld. De belangrijkste functie van de ballrooms, die overigens nog steeds bestaan, is het creëren van een veilige plek voor mensen die in het dagelijks leven veel met discriminatie te maken krijgen. Hier wordt hun queerness gevierd. De ballroom-cultuur is de laatste jaren ook in mainstream media populairder geworden, onder anderen door series als Pose en Legendary.

Samples en verwijzingen naar de pioniers

Beyoncés overleden oom had zo'n belangrijke invloed op de plaat, dat ze hem in een van de nummers bij naam noemt. Op het nummer Heated zingt Beyoncé: Uncle Jonny made my dress, that cheap spandex, she looks a mess, verwijzend naar de keer dat hij haar jurk voor een schoolfeest maakte.

Beyoncé bedankt niet alleen haar oom, maar ook de "pioniers" van de cultuur die haar album beïnvloedden. "Aan alle gevallen engelen van wie de bijdrage aan de cultuur te lang niet is erkend. Dit is voor jullie."

Zo gebruikt ze korte fragmenten van het werk van dragqueens Moi Renee en Kevin Aviance op het nummer Pure/Honey en laat ze trans activist Ts Madison aan het woord op Cozy.

"Dit is niet om snel te willen profiteren van een groep fans, waar andere artiesten zich schuldig aan hebben gemaakt, maar een bestudeerde liefdesbrief aan de miskende helden van de zwarte queercultuur", schrijft W Magazine.

Bevrijding voor iedereen

Beyoncé begon vorige maand, bijna een jaar na het verschijnen van de plaat, aan haar Renaissance Tour. Natuurlijk komen haar grootste hits als Crazy In Love (2003) langs, maar haar laatste plaat staat centraal. En de invloeden uit de ballroom-scene zijn op het podium ook overduidelijk.

Zo zijn de dansers regelmatig aan het vogue'en; de dansstijl die de boventoon voerde in de ballrooms en tegenwoordig steeds populairder wordt. In de loop van het haast drie uur durende concert organiseert Beyoncé haar eigen ball waarin ze haar dansers centraal stelt.

The Guardian vat het concert in een vijf sterren-recensie als volgt samen: "Haar vorige album Lemonade was een genuanceerd statement van Black Pride, Renaissance is een fysieke bevrijding voor iedereen."