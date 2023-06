Ronnie Flex weet niet of hij ooit nog een album wil maken: 'De koek is op'

Ronnie Flex twijfelt of hij ooit nog een nieuw album wil maken. De rapper vindt zichzelf niet meer zo goed als vroeger.

Dat vertelt hij in zijn vrijdag verschenen biografie Ronnie, geschreven door Leon Verdonschot.

Verdonschot volgde de rapper vier jaar voor het boek. De laatste gesprekken vonden afgelopen najaar plaats. Toen vertelde Ronnie Flex, wiens echte naam Ronell Plasschaert is, dat hij een contract heeft om nog vier albums te maken, maar twijfelt of hij "überhaupt een album wil maken". De rapper vindt zijn laatste album Altijd Samen (2021) en de teksten die hij nu schrijft namelijk minder goed dan wat hij vroeger maakte. "Dan denk ik: het is het gewoon niet meer."

Dat besef vindt Plasschaert prima. "Ik heb geleverd wat ik kon leveren en ik heb veel gedaan. Ik ben geblesseerd geraakt door het smoken", doelt hij op zijn wietverslaving. "Ik ben een Marco van Basten, je weet toch: toen ik daar was, was ik daar écht en had niemand niks op me. Maar nu zie ik soms dingen van andere mensen en vind ik dat soms misschien wel beter dan wat ik zelf maak, en dat heb ik nooit gehad. Op die manier hoeft het voor mij niet."

Plasschaert is van plan om "wat ongereleaste muziek" uit te brengen als album. "Het is misschien een beetje gedateerd qua beats, maar die vette lyrics wil ik graag delen. In de oude versies, en sommige ga ik proberen opnieuw op te nemen, al zat de onbevangenheid ook in de opnamen, en in mijn stem, die was wat lichter dan nu."

Produceren onder een andere naam

Er zijn voor de rapper nog "zoveel andere aspecten van muziek" waar hij mee bezig wil zijn, maar "Ronnie Flex is voor mij eigenlijk een beetje een boek dat ik op dit moment wil sluiten". Zo zou hij bijvoorbeeld onder een andere naam willen produceren, het liefst in groepsverband. "Wie weet ga ik als Michael Jordan honkballen en kom ik weer terug in het basketbal, maar voor nu heb ik zoiets: laat het gewoon, ik vind het prima."