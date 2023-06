De Toppers slaan een jaartje over, richten zich op editie in voorjaar 2024

De Toppers geven dit jaar geen concertreeks. Volgens de organisatie van de concerten is het onmogelijk gebleken om een geschikte locatie en moment voor dit jaar te vinden. Gerard Joling, Jan Smit, René Froger en Jeroen van der Boom hopen in het voorjaar van 2024 terug te keren op het podium.

De organisatie zegt maandenlang bezig te zijn geweest met het vinden van data voor de concertreeks. "Eerst zijn de mogelijkheden onderzocht in de Johan Cruijff ArenA en daarna twee grote indoorlocaties voor een editie in het najaar", staat in een verklaring op Instagram.

"Het is gewoon onmogelijk gebleken een periode van twee weken vrij te spelen op deze locaties. Dit is de tijd die ervoor staat met opbouw, repetities en shows. We hebben echt alle mogelijkheden onderzocht, zelfs combinaties met andere shows."