Aanklager start onderzoek naar seksueel wangedrag van zanger Rammstein

Rammstein is momenteel bezig met een Europese tour. De band speelde vorige week in München, maar deed wel een paar aanpassingen. Zo speelde de band het nummer Pussy bijvoorbeeld niet. Ook ontbrak het kanon in de vorm van een penis, waarmee het publiek wordt besproeid met wit schuim. Daarnaast was er geen row zero.