Ze piekte alweer twintig jaar geleden, maar schrijf Kylie Minogue nog niet af. De 55-jarige zangeres scoort momenteel haar grootste solohit in zeker dertien jaar. En dat is voor een groot deel te danken aan de lhbtiq+-gemeenschap.

Kylie Minogue solo in de top tien van een grote hitlijst. Het was sinds All The Lovers in 2010 niet meer gebeurd. Maar met haar nieuwe single Padam Padam staat de Australische popster nu op de achtste plaats van de Britse hitlijst. Het nummer wordt volop gebruikt op sociale media en wordt gezien als hét nummer van de Pride van dit jaar.

Darling Peter, dj en organisator van queerevenementen, is niet verbaasd door het hernieuwde succes van Minogue. "Die vrouw is als onkruid", lacht hij in gesprek met NU.nl. "Zij blijft gewoon terugkomen, net als Madonna en Cher. Het is natuurlijk knap om zo lang aan de top te blijven. Ze komt elke keer weer met goede, nieuwe popmuziek en behoudt tegelijkertijd haar eigen sound."

Minogue brak al in de jaren tachtig door, zowel als actrice in de soap Neighbours als met hits als The Loco-Motion en I Should Be So Lucky. Eind jaren negentig en aan het begin van deze eeuw volgde een lange reeks hits, zoals Spinning Around, Can't Get You Out Of My Head, In Your Eyes en Slow.

'Padam is echt een begrip geworden'

Die eigen sound van Minogue verklaart volgens Darling Peter ook het succes van Padam Padam. "Ze weet wat haar publiek graag hoort. Dit nummer werd dan ook meteen door de fans opgepikt. Het heeft iets heel aanstekelijks."

"Het woord 'padam' - wat het ook moge betekenen - is in de gayscene echt een begrip geworden, het wordt veel gebruikt op sociale media. En zo verspreidt het zich snel, ook naar jongere mensen die misschien nu pas voor het eerst van Kylie horen."

Minogue ziet het elektronische popnummer zelf al als haar grootste succes sinds de internationale nummer 1-hit Can't Get You Out Of My Head (2001). Daarmee doet ze hits als Slow (2003) en I Believe In You (2004) wellicht wat tekort, vindt Darling Peter. "Padam Padam is erg leuk, maar zo iconisch als Can't Get You Out Of My Head is het niet."

Zelf draait hij het nieuwe nummer al sinds het in mei verscheen. "Het werkt goed op de dansvloer. Zeker de laatste weken merk ik dat steeds meer mensen het nummer kennen en dat ze er hun eigen grapjes mee maken en interpretaties aan geven."

Minogue kreeg in de VS nooit voet aan de grond Padam Padam is inmiddels ruim twintig miljoen keer gestreamd. Menig Amerikaans superster, zoals Taylor Swift, draait daar de hand niet voor om en krijgt dat in enkele dagen voor elkaar. Maar Kylie Minogue moet het zonder de Amerikaanse markt doen. De Australische kreeg namelijk nooit echt voet aan de grond in de Verenigde Staten. The Loco-Motion (1988) en Can't Get You Out Of My Head (2001) werden wel top 10-hits, maar het echte popsterrendom - dat ze in Europa wél geniet - was in de VS nooit voor haar weggelegd.

'Niemand klinkt zo gay als Kylie'

Waarom juist Minogue zo populair is in de lhbtiq+-gemeenschap? "Ik ken niemand die zo gay klinkt als Kylie", zegt Darling Peter. "Haar stem, haar sound - ze doet het allemaal op een waanzinnige manier. Haar muziek zit ergens tussen pop en disco in. Het is pakkend, zeker niet ordinair, maar misschien wel een beetje cheesy."

Volgens de dj gaat de band tussen de popster en de queergemeenschap terug tot het begin van de jaren negentig. "Door Better The Devil You Know kreeg ze een sexyer imago. Dat werd alleen maar sterker door een hit als Spinning Around. In een tijd van boybands en girlbands was het vernieuwend wat zij deed."

"In haar videoclips maakt ze regelmatig statements over seksuele vrijheid en jezelf kunnen zijn", verwijst hij naar onder meer Slow en All The Lovers, waarin intimiteit tussen mannen, vrouwen en heterokoppels te zien is. "Dat gaat allemaal door elkaar bij haar. Ze is altijd een uitgesproken bondgenoot van de lhbtiq+-gemeenschap geweest. En ze komt ook gewoon over als een lieve vrouw."

Darling Peter benadrukt dat Minogue geen grote hit meer nodig heeft om populair te blijven. "Op haar vorige album DISCO stonden misschien geen hits, maar haar fans hebben er zeker van genoten. Succesvol zijn staat niet altijd gelijk aan viraal gaan. Deze vrouw kan nog heel lang door."