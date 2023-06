Guus Meeuwis neemt op 14 en 15 juni 2024 afscheid van Groots met een Zachte G

Guus Meeuwis geeft op 14 en 15 juni 2024 zijn laatste concerten van de Groots met een Zachte G-reeks. Hij staat in ieder geval die twee avonden in het Philips Stadion in Eindhoven.

Meeuwis maakte eerder dit jaar al bekend dat er nog maar één editie van de concertreeks zou volgen. Hij geeft dit jaar ook nog drie concerten in het Philips Stadion. Die vinden plaats op 16, 17 en 18 juni.

De zanger begon in 2006 met de jaarlijkse concertreeks. "Ieder jaar wanneer ik een nieuwe editie van Groots aankondigde, was voor mij een knijp-eens-in-m'n-armmoment", stelt de 51-jarige Meeuwis.

"Steeds opnieuw dat gelukzalige gevoel dat ik het nóg een keer mocht gaan doen. Ik heb het geen enkele editie voor lief genomen. Ik heb altijd met mezelf afgesproken dat ik het nooit normaal mag gaan vinden en dat ik wil stoppen op het hoogtepunt."