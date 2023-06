Onafgemaakt Beatles-liedje dankzij kunstmatige intelligentie alsnog voltooid

Paul McCartney heeft een demo van The Beatles met kunstmatige intelligentie (AI) onder handen genomen, meldt BBC News . Now and Then, een nummer dat in 1978 is opgenomen, moet dit jaar nog verschijnen.

Now and Then is geschreven door John Lennon. De zanger nam er in zijn appartement zelf een demo van op. In 2009 verscheen daar al een opgepoetste, illegale versie van.

Dankzij kunstmatige intelligentie kan McCartney nu een stapje verder gaan. De stem van de in 1980 vermoorde Lennon is digitaal losgemaakt van het restgeluid. Zo kan zijn zang worden gebruikt in een uitvoering van hoge kwaliteit.

McCartneys oud-collega George Harrison vond Now and Then niet goed genoeg. Daarom bleef de muziek lange tijd op de plank liggen. In 2022 liet McCartney al weten dat hij er toch mee aan de slag wilde gaan.