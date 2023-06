20 jaar na Summer Jam: 'De plaat ontstond uit verveling op vlucht naar LA'

This ain't nothing but a summer jam. Die woorden spoken in de zomer van 2003 door ieders hoofd. Twintig jaar later is het nog steeds onmisbaar op elk strandfeestje of barbecue. De Belg DJ F.R.A.N.K. blikt met NU.nl terug op het succes van zijn hit.

Summer Jam 2003, in Nederland dé zomerhit van een hele generatie die negen weken op één stond, is eigenlijk helemaal geen nieuw nummer. Het is niet meer dan een mix van twee bestaande platen. Al in 2000 brengt de Duits-Belgische danceformatie The Underdog Project het nummer uit met een volledig andere instrumentatie. Die versie wordt een hitje in Duitsland, maar komt niet veel verder.

Een a-capellaversie belandt in de handen van Frank Van Herwegen, zoals DJ F.R.A.N.K. echt heet. Hij besluit de zang te mixen met het in 1997 uitgebrachte Fiesta van de Nederlandse formatie The Sunclub. "Ik was al een beetje aan het spelen met een mix van de nummers", zegt hij nu. "Ik ging destijds op vakantie naar Los Angeles en verveelde me in het vliegtuig. Daar heb ik de eerste versie gemaakt."

Van Herwegen bedenkt dan al dat er vocalen toegevoegd moeten worden. "De zinnetjes 'Put your hands up, get on the floor' die je in het begin hoort, heb ik zelf opgenomen." De dj draait dan wekelijks in de Belgische club Highstreet, waar hij de nieuwe mix uitprobeert. "De hele club werd gek. Al bij het intro, als de vocalen beginnen en wanneer de beat erin komt. Het was drie keer feest in één minuut."

Het toeval wil dat de Nederlandse danceplatenbaas Jan Voermans op dat moment in Highstreet aanwezig is. "Hij zag hoe de club losging en vroeg meteen wat ik draaide. 'Ik bel je maandag', zei hij. Maandag zat ik in de auto naar Vlaardingen om een deal te tekenen."

DJ F.R.A.N.K. vindt het jammer dat hij nooit wat hoorde van de mannen van The Sunclub en The Underdog Project.

'Nooit iets gehoord van Sunclub of Underdog Project'

Voermans moet ervoor zorgen dat de makers van de originele liedjes toestemming geven voor het officieel uitbrengen van de remix.

"Dat viel nog niet mee, want bij The Sunclub waren toen zo'n vijf à zes mensen betrokken en bij The Underdog Project zelfs negen", vertelt Van Herwegen. "Er was eerst wat weerstand, maar dat verdween toen de single massaal over de toonbank ging. Zij verdienden makkelijk geld aan oude nummers waar niks meer mee gebeurde."

Van Herwegen heeft nog contact met Vic Krishna, de Canadese zanger die Summer Jam inzong. Verder hoorde hij nooit iets van de mannen van The Sunclub of The Underdog Project. "Mocht iemand ooit zo'n hit maken van een van mijn nummers, zou ik diegene zeker wel even een berichtje sturen om te bedanken. Dat vind ik wel spijtig."

3:49 Afspelen knop The Underdog Project - Summer Jam 2003

'Jammer dat ik geen beelden heb van mensenmassa in Brazilië'

Het succes van Summer Jam heeft de dj druk opgelegd in zijn carrière. "Ik breng elk jaar wel een paar nieuwe nummers uit. Dan wordt het toch altijd weer gemeten aan dat ene nummer. Terwijl ik persoonlijk zelf veel trotser ben op een nummer als From the Left to the Right, dat echt helemaal mijn eigen creatie is."

Toch is DJ F.R.A.N.K. vooral dankbaar voor alles wat hij aan Summer Jam heeft overgehouden. "Ik heb tussen 2003 en 2006 wel vier keer de wereld gezien met die plaat. Ik was gewend om nachtenlang te draaien in clubs en ineens werd ik gevraagd om een uurtje op te treden op allerlei grote festivals. En dat doe ik nog steeds. Nog altijd begin ik mijn set met Summer Jam, waar ik ook sta. Of het nu een festival voor tienduizenden mensen is of op een huwelijksfeest."