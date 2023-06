Nothing But Thieves komt in februari 2024 naar Ziggo Dome

Nothing But Thieves geeft op 23 februari 2024 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden is onderdeel van de Welcome To The DCC World Tour.

De tour valt samen met het vierde album van de Britse rockband. De plaat, getiteld Dead Club City, verschijnt op 30 juni. Eerder werd al bekend dat de band in augustus te zien is op Lowlands.

Nothing But Thieves scoorde hits met Trip Switch, Itch, Sorry en Amsterdam, een ode aan onze hoofdstad. De band bestaat uit frontman Conor Mason, gitarist Joe Langridge-Brown, gitarist Dominic Craik, bassist Philip Blake en drummer James Price.