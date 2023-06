Lil Wayne is het grootste deel van zijn eigen hits vergeten

Lil Wayne weet door geheugenverlies een groot deel van zijn eigen hits niet meer, zegt de rapper in gesprek met Rolling Stone. "Je zou me over een liedje kunnen vragen en dan weet ik waarschijnlijk niet eens waar we het over hebben."

De veertigjarige Lil Wayne zegt ook dat de platen waarmee hij aan het begin van het millennium doorbrak "helemaal geen betekenis" voor hem hebben, aangezien hij er geen herinneringen meer aan heeft. De rapper zegt niet eens te weten wanneer het succesvolle album Tha Carter III is verschenen.

De artiest beschouwt zijn geheugenverlies als "een vloek". "God heeft mij gezegend met een geweldige, creatieve geest, maar heeft me ook een slecht geheugen gegeven."