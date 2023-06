Hij verslaat Miley Cyrus en staat al weken op één in de VS: wie is Morgan Wallen?

Na het succes van Flowers verwachtten fans dat Miley Cyrus' album Endless Summer Vacation ook de nummer 1-positie zou halen. Ze kwamen bedrogen uit. Morgan Wallen staat inmiddels twaalf weken onafgebroken op de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst. Wie is hij en waarom horen we hier weinig over hem?

Wallen is in de Verenigde Staten een grote naam, maar doet daarbuiten nog weinig belletjes rinkelen. Dat zit 'm in het genre van de zanger: hij maakt countrymuziek. Daar is in de VS (en Canada) een grote markt voor. Maar de rest van de wereld is er minder happig op, de cross-oversuccessen zoals Shania Twain daargelaten.

Maar zelfs voor Amerikaanse countrybegrippen scoort Wallen ongebruikelijk goed. Zijn album One Thing At A Time is met twaalf weken het countryalbum dat het langst op de eerste plek staat in ruim dertig jaar. Het is pas het tweede album in de geschiedenis van de Amerikaanse hitlijst dat meteen na de release zo lang achter elkaar op nummer één staat. Alleen Stevie Wonder deed dat nog een week langer.

Wallen brak ook nog eens het record van meeste nummers van een artiest in de Billboard Hot 100, de hitlijst van singles. One Thing At A Time telt maar liefst 36 liedjes. Die stonden in de week na het verschijnen van het album allemaal in de Billboard Hot 100. De single Last Night voert de lijst al negen weken aan.

2:45 Afspelen knop Morgan Wallen - Last Night

Begonnen bij The Voice en rel om racistisch taalgebruik

Het succes van Wallen komt niet helemaal uit de lucht vallen. De zanger deed in 2014 al mee aan The Voice. Hij schopte het niet tot de liveshows, maar legde wel contacten in de muziekindustrie. Die zouden hem later helpen zijn eigen muziek op de markt te brengen.

Zijn eerste album verscheen in 2018, waarmee hij gelijk de countryhitlijsten in de Verenigde Staten veroverde. Met zijn tweede plaat, het dubbelalbum Dangerous, maakte hij de overstap naar de algemene Amerikaanse hitlijsten.

Even leek zijn prille succes alweer voorbij, toen er een filmpje opdook waarin hij in het bijzijn van zijn vrienden een racistisch woord gebruikte. Verschillende radiostations draaiden zijn muziek niet meer en awardshows besloten hem niet meer te nomineren. Bovendien gaf zijn label hem een time-out. Maar de verkoop van zijn platen zwol rondom de controverse alleen maar aan.

Wallen ging in meerdere video's op sociale media en een interview door het stof. "Ik heb een onacceptabel en ongepast racistisch woord gebruikt en zou het graag terugnemen. Er is geen excuus om dit soort taal te gebruiken. Ik wil mijn excuses aanbieden en ik beloof beterschap", luidde zijn verklaring.

Is Europa klaar voor Morgan Wallen?

Met zijn nieuwe album breekt de zanger records en vult hij arena's in zijn thuisland. Nu wordt het misschien ook tijd om over de grens te kijken. In Canada heeft hij al twee nummer 1-albums op zijn naam staan en is Last Night momenteel een grote hit.

Ook Australië en Nieuw-Zeeland zijn inmiddels overstag gegaan voor zijn pakkende melodieën, de onmiskenbare countrysnik in zijn stem en het rapachtige tempo van coupletten.

Of het de muziek is waar men in Europa ook warm voor loopt, moet nog blijken. Maar dat de carrière van Wallen voorlopig gebakken zit, is duidelijk.