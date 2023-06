Snelle verkocht zonder vergunning concertkaarten, Deventer voor het blok gezet

Snelle had nog geen vergunning toen eerder dit jaar de kaartverkoop voor zijn concerten in De Adelaarshorst in Deventer begon. Inmiddels is alles geregeld, maar de gemeente zegt wel voor het blok te zijn gezet.

Lars Bos, zoals Snelle eigenlijk heet, treedt op 16 en 17 juni op in het voetbalstadion van Go Ahead Eagles. De omgevingsvergunning en het bestemmingsplan van het stadion staan "in principe" geen concerten toe.

Go Ahead Eagles had gevraagd naar de mogelijkheden voor een show in het eigen stadion, waarna al vrij snel de kaartverkoop begon. Omwonenden kwamen vervolgens met zorgen en vragen.

"Wij beseffen dat Snelle een aansprekend voorbeeld is voor jongeren uit Deventer en omgeving, maar we voelden ons wel voor het blok gezet", zegt wethouder Ilse Duursma (Cultuur en Evenementen).

Duursma begrijpt dat omwonenden zorgen hadden. "In de voorbereiding van dit concert zijn ze door Go Ahead Eagles en de organisator van het concert pas laat meegenomen", vertelt ze.

"Wij hebben daarop als vergunningverstrekker aangegeven dat dat eerst op een goede manier moest gebeuren, voordat wij de aanvraag zouden beoordelen."

Het gesprek met omwonenden is later alsnog gevoerd. Daarin zijn afspraken gemaakt over de eindtijd en de op- en afbouw. Ook is benadrukt dat de concerten in het stadion echt een uitzondering zijn.