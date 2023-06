Veel geluidsoverlast door concert van Muse op Malieveld in Den Haag

Grote delen van Den Haag kunnen woensdagavond meeluisteren met een concert van de Britse band Muse op het Malieveld in het centrum van de stad. Op sociale media klagen inwoners uit vrijwel alle wijken over de dreunen van het concert die opvallend goed hoorbaar zouden zijn.

Sommige Hagenaars zijn blij dat ze mee kunnen genieten, maar anderen spreken over "ontzettende herrie". Iemand schrijft zelfs dat "het is alsof ze in de gang staan". Een woordvoerder van de eenheid Den Haag kon niet zeggen of er veel klachten binnengekomen zijn over de geluidsoverlast.