85 klachten vanwege geluidsoverlast door concert van Muse op Malieveld

Grote delen van Den Haag konden woensdagavond meeluisteren met een concert van de Britse band Muse op het Malieveld in het centrum van de stad. Op sociale media klaagden inwoners van vrijwel alle wijken over geluidsoverlast.

De muziek reikte tot Scheveningen en de vele kilometers verderop gelegen wijk Madestein, was te lezen op Twitter. Sommige Hagenaars waren blij dat ze konden meegenieten, maar andere spraken over "ontzettende herrie". Iemand schreef zelfs dat het was "alsof ze in de gang staan".