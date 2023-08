Je houdt weken van tevoren het weerbericht in de gaten: kun je binnenkort in de zon dansen? En dan staat dat festival voor de deur en wordt het ineens 27 graden. Hoe ga je dan om met die tropische hitte?

Met temperaturen rond de 25 graden zijn de meeste mensen op zoek naar verkoeling: lekker dutten in de schaduw of een verfrissende duik. Een massa van zwetende lijven om je heen klinkt misschien minder aantrekkelijk, maar je hebt dat kaartje nu eenmaal gekocht en dus ga je toch naar dat festival.

De missie om de hitte op een festival zo goed mogelijk te doorstaan, begint al thuis bij het inpakken van je tas. Een flesje zonnebrand (of twee) is zeker geen overbodige luxe. De meeste festivals staan toe dat bezoekers hun eigen zonnebrand meenemen. Kijk wel altijd even naar de voorwaarden van het evenement waar je zelf heen gaat; soms zijn spuitbussen en sprays namelijk niet toegestaan.

De meeste meerdaagse festivals, zoals Lowlands dit weekend, bieden vaak zelf ook zonnebrand aan op zogeheten smeerstations. Je moet wel blijven smeren. Eén laagje zonnebrand is namelijk niet genoeg: experts raden aan eens in de een à twee uur een nieuwe laag aan te brengen. En wie weet kom je de liefde van je leven tegen als je iemand vraagt je rug in te smeren.

Drink genoeg (en niet alleen bier)

In elk artikel over hitte wordt benadrukt dat je genoeg moet drinken. En dan doelen we op water, niet bier. Maar hoeveel is dan genoeg? "We gaan uit van sowieso 2 liter op een dag, maar als het echt warm is, hebben de meeste mensen meer nodig", vertelt inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboud MC.

Hij geeft de - misschien niet heel smakelijke, maar wel handige - tip naar de kleur van je urine te kijken. "Zie je heldere, doorzichtige urine? Dan drink je voldoende. Is die juist geel of donker van kleur, dan heb je te weinig gedronken."

Eijsvogels raadt aan op te passen met alcohol. "Dat werkt vochtafdrijvend en kan uitdroging in de hand werken." Dat betekent niet dat een biertje helemaal niet kan, maar dat het wel handig is om ze af te wisselen met een glaasje water. Op festivals in steden als Amsterdam en Utrecht zijn organisaties verplicht om gratis water aan te bieden. Ook Best Kept Secret heeft dit weekend punten waarbij je je flesje of beker kunt vullen.

Flesjes mag je tegenwoordig ook vaak meenemen het terrein op, al moet je de dop meestal afstaan. En bekers gooi je niet zomaar meer op de grond, omdat je extra betaalt als je geen beker (of vervangend muntje) terugbrengt naar de bar. Die beker kun je ook meteen vullen met water, zodra je je colaatje op hebt.

Draag een luchtige outfit, een zwarte mag ook

Misschien had je al weken een outfit klaarliggen voor een festival, maar het kan slim zijn om die te heroverwegen. Bij temperaturen als die van dit weekend is zo luchtig mogelijke kleding wenselijk. Eijsvogels raadt dun katoen en synthetisch materiaal aan.

Dat mag ook best zwart zijn, want dat donkere kleuren warmer voelen is een fabeltje. "Witte of lichte kleding mag dan licht weerkaatsen, het laat ook méér straling door. Hierdoor is het voor je gevoel even warm als wanneer je donkere kleding draagt."

Mocht het lukken een hoofddeksel te combineren met je outfit, dan zit je helemaal gebakken. Door de zon niet de hele dag direct op je hoofd te laten schijnen, verklein je de kans op een zonnesteek. Als je geen petje in de kast hebt liggen, is het aan te raden vaker de schaduw op te zoeken.

Hoe zweet je zo min mogelijk in je tent?

Op een meerdaags festival waar je overnacht, kom je voor nog meer uitdagingen te staan. Als je de hele dag in de zon hebt staan zweten en met een beetje geluk de rijen voor de douche op de camping hebt overleefd, wil je er in je tent natuurlijk wel een beetje koeltjes bij liggen.

Tegenwoordig heb je speciale Black & Fresh-tenten die door het materiaal waarvan ze gemaakt zijn zowel de warmte als het licht in de vroege ochtend zoveel mogelijk buiten de tent houden. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan, maar het kan ook anders.

Kampeer Meneer legt uit hoe je hetzelfde effect zelf kunt creëren met warmhouddekens. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar als je de dekens met de reflecterende laag naar buiten boven of over je tent spant, helpt dat tegen de zon. "De warmte wordt zo niet opgenomen maar gereflecteerd, en zo kun je de tent dus koel houden", luidt de tip.