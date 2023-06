Festivals creëren schaduwplekken en waterpunten vanwege verwachte hitte

Verschillende festivals hebben voorbereidingen getroffen voor als het erg warm wordt. Komend weekend kan het op verschillende plekken tropisch warm worden. Op festival Best Kept Secret kan de temperatuur zaterdag oplopen tot maar liefst 31 graden, meldde Weeronline eerder.

De organisatie van het festival in Hilvarenbeek houdt het weer nauwlettend in de gaten, laat een woordvoerder weten. Hoewel er hoge temperaturen worden verwacht, zal het door een briesje iets minder warm aanvoelen.

De locatie in de bossen helpt ook mee. "Er zijn genoeg schaduwplekken, maar het is wel belangrijk dat iedereen goed blijft smeren en goed blijft drinken", vervolgt zij. "We hebben genoeg waterpunten op het terrein, waar mensen gratis water kunnen halen. En bij een aantal posten kan zonnebrandcrème worden gehaald." De organisatie adviseert wel om ook zelf genoeg zonnebrandcrème mee te nemen. "Want je weet maar nooit hoeveel je nodig hebt."