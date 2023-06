Rammstein start eigen onderzoek naar beschuldigingen van seksueel wangedrag

Delen via E-mail

Rammstein gaat de beschuldigingen aan het adres van zanger Till Lindemann over zijn omgang met vrouwen zelf onderzoeken. De Duitse metalband heeft hiervoor een advocatenkantoor ingehuurd, meldt het Duitse persbureau dpa.

Verschillende vrouwen hebben de afgelopen dagen, deels anoniem, de zestigjarige Lindemann beschuldigd van van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek moet uitwijzen wat zich heeft afgespeeld. Het advocatenkantoor moet bijvoorbeeld nagaan of er sprake is van drugsgebruik zonder medeweten van de betrokkenen.

Enkele dagen geleden liet de band in een verklaring weten de beschuldigingen "buitengewoon serieus" te nemen. Ondertussen gaan de optredens van Rammstein door.

De band is momenteel bezig met een Europese tour. Zo treedt Rammstein deze week vier keer op in het olympisch stadion van München. Onder druk zijn wel wijzigingen doorgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld geen 'rij 0', waar jonge, meestal vrouwelijke fans uit het publiek normaal gesproken naartoe worden geleid. Ook vinden er geen afterparty's plaats.