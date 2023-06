Friese hit In Nije Dei vertaald in Papiaments voor voorstelling over slavernij

De hit In Nije Dei van de Friese band De Kast is voor een speciale voorstelling over het Nederlandse slavernijverleden in het Papiaments vertaald.

Het lied is te horen in de nieuwe voorstelling Un Dia Nobo, die vanaf 16 juni in Het Princessehof in Leeuwarden te zien is. De voorstelling is ontwikkeld in het kader van Ketikoti en de herdenking van de afschaffing van het slavernijverleden op 1 juli.

Het stuk gaat over de rol van Leeuwarden in het slavernijverleden en hoe die anno 2023 nog doorwerkt in de Friese samenleving. De hoofdrollen in de voorstelling worden gespeeld door Yuli Minguel en Hiske Oosterwijk.