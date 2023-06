Andrea Bocelli's zoon Matteo komt naar Carré voor eigen concert

Delen via E-mail

Matteo Bocelli, de zoon van Andrea, komt naar Amsterdam voor een concert. De zanger treedt op 6 oktober op in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Onder de noemer A Night With Matteo brengt de zanger vooral nieuw eigen werk ten gehore. Het concert in Carré is onderdeel van een Europese tour, waarvoor hij ook onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen, België en het Verenigd Koninkrijk aandoet.