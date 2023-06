Nicki Minaj brengt in oktober na ruim vijf jaar weer een album uit

Nicki Minaj brengt op 20 oktober een nieuw album uit. Het is het eerste album van de veertigjarige rapper in ruim vijf jaar tijd.

Minaj deelt het nieuws over haar nieuwe plaat via Instagram. De plaat wordt de opvolger van Queen, dat in 2018 verscheen.

De artieste deelt verder geen informatie over de plaat. Zo is het niet bekend of er nummers op staan die al als single zijn verschenen.

Minaj heeft sinds haar laatste album nog wel hits gescoord. Zo stond ze vorig jaar nog op nummer één in de Verenigde Staten met het nummer Super Freaky Girl. Momenteel staat ze in de hitlijsten met Princess Diana met Ice Spice en Alone met Kim Petras.