The Girl From Ipanema-zangeres Astrud Gilberto (83) overleden

De Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is maandagavond op 83-jarige leeftijd overleden. Ze was een grote naam in de wereld van de Braziliaanse muziekstijl bossanova en scoorde een internationale hit met The Girl From Ipanema.

Het overlijden van Gilberto is bekendgemaakt op haar officiële Instagram-account.

In de jaren zestig brak Gilberto internationaal door met The Girl From Ipanema, een nummer dat ze opnam met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz. De zangeres ontving in 1965 een Grammy voor het nummer. Haar toenmalige echtgenoot, zanger João Gilberto, zong de tekst op een eerdere versie in het Portugees.