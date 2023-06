Snelle biedt nieuw talent kans op contract bij eigen platenmaatschappij

Snelle biedt beginnende artiesten de kans op een contract bij zijn platenmaatschappij Lieve Jongens. Aanstormende talenten kunnen sinds dinsdag een demo doorsturen om een platencontract te winnen.

"We weten allemaal hoe lastig het kan zijn voor nieuw talent om door te breken. Een steuntje in de rug kan fijn zijn! Ik mocht me ontwikkelen onder de vleugels van rapper Jebroer die mij opmerkte", laat de 27-jarige Snelle weten.

De rapper verwijst ook naar grote sterren die hun succes danken aan een ander. "Op internationaal niveau zijn er voorbeelden als Justin Bieber die is ontdekt door Usher, Rihanna die is geïntroduceerd door JAY-Z en The Weeknd die is gepresenteerd door Drake."

Snelle vindt het "belangrijk" dat nieuw talent de kans krijgt om muziek "onder de aandacht" te brengen. "Waanzinnig dat we met deze Yours to take-campagne talent een kans kunnen geven. Ik kan niet wachten om heel veel demo's binnen te krijgen, deze te beluisteren en uiteindelijk onze kennis en ons netwerk te delen met het winnende talent!"