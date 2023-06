Mumford & Sons vervroegt Europese tour en vervangt Stromae op Rock Werchter

Mumford & Sons vervangt Stromae op de openingsdag van Rock Werchter, maakte de organisatie van het festival maandag bekend. De Belgische zanger cancelde vorige maand bekend zijn hele tournee.

De organisatie stond voor een moeilijke taak. "De uitdaging was groot; onze programmatoren gingen voluit om de best mogelijke vervanger vast te leggen."

Mumford & Sons zou vanaf begin juli gaan toeren door Europa, maar vervroegt die plannen vanwege Rock Werchter. "Het concert op donderdag 29 juni wordt de eerste Europese show van Mumford & Sons in meer dan drie jaar. We zijn dankbaar en vooral ook erg verheugd dat ze de eerste festivaldag afsluiten."

Ook voor het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole was het zoeken naar een vervanger voor de Belgische zanger. Daar neemt begin juli zanger Burna Boy de plek van Stromae in op het hoofdpodium op de zaterdagavond.