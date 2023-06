Britse dj Paul Oakenfold aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag

Delen via E-mail

Paul Oakenfold is in Los Angeles aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Een voormalig assistente van de Britse dj en producer zegt dat hij meermaals in haar bijzijn heeft gemasturbeerd. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Deadline