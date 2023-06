Van Maan tot Suzan & Freek: zo biedt Spotify waar je behoefte aan hebt

Met één klik kunnen we dankzij streamingdiensten als Spotify allerlei muziek opzetten. Maar zo'n app stuurt gebruikers een bepaalde kant op. Ben je fan van Maan en Suzan & Freek, dan is de kans groot dat je Nederlandstalige playlists te zien krijgt. Eric van Holland is music editor bij Spotify en vertelt aan NU.nl hoe dat in z'n werk gaat.

"Ik denk dat het democratischer dan ooit is", zegt Van Holland over de manier waarop we muziek luisteren en welke artiesten daardoor succes boeken.

Van Holland, die nu ruim vier jaar bij Spotify werkt, is verantwoordelijk voor het maken en onderhouden van gecureerde afspeellijsten en de algemene muziekprogrammering op de app. Playlists als Today's Top Hits met de grootste hits van het moment, maar ook 't Koffiehuis, met rustige muziek als achtergrond bij een kop koffie.

"Het werk is voor een groot deel het luisteren van heel veel muziek", vertelt Van Holland. Zo krijgt Spotify wekelijks te maken met bergen nieuwe muziek die beluisterd worden voor de release.

"Voor de artiest, of wie dan ook de rechten heeft over een lied, is er Spotify for Artists. In die app zit een plek waar nieuwe releases worden aangeleverd. Daarbij is het heel belangrijk dat de informatie over een nummer goed en netjes wordt ingevuld. Dan kunnen wij ons werk beter doen", zegt de muziekeditor.

'We willen weten wat een artiest te vertellen heeft'

Die informatie bestaat uit van alles: het genre, waar de artiest vandaan komt, welke instrumenten er zijn gebruikt, maar ook waar het nummer over gaat. "We willen vooral graag weten wat een artiest te vertellen heeft met een nummer."

Daarmee kunnen muziekeditors aan de slag. Zo bepalen ze onder meer in welke playlists (en op welke plek) een nummer terechtkomt.

'Het publiek bepaalt of het klopt of niet'

Toch voelt het voor Van Holland niet alsof hij nieuwe muziek kan maken of breken. "We zien onszelf als een begeleider van alle informatie die we overbrengen naar de gebruiker. Wij kunnen een playlist maken, maar uiteindelijk is het de luisteraar die bepaalt of het klopt of niet."

"Dat is een leuk spel", zegt hij. "En als je daarmee artiesten helpt, word je daar helemaal blij van. Zo vond ik het mooi om de opkomst van MEAU (bekend van de hit Dat heb jij gedaan, red.) mee te maken."

De keuzes in zijn werk leiden weleens tot negatieve reacties. "Ik word vooral veel geplaagd door mensen die zeggen dat ze het beter kunnen", zegt Van Holland lachend. "Ik ken niemand die niet van muziek houdt en iedereen heeft een mening. Dat hoort erbij. Net als artiesten die heel direct zijn in hun feedback. Zolang dat respectvol gebeurt, is dat oké."

'Playlists moeten hun doel zo goed mogelijk vervullen'

Van Hollands werk bestaat niet alleen uit het 'keuren' van nieuwe muziek. Verschillende playlists hebben verschillende doelen. Zo is New Music Friday, dat wekelijks de relevantste releases per land presenteert, specifiek gemaakt om nieuwe muziek te ontdekken.

"Maar er zijn ook playlists die dienen als begeleiding bij een activiteit of zijn ingericht op een bepaalde emotie (zoals Broken Heart voor mensen met liefdesverdriet, red.). We proberen ervoor te zorgen dat de lijsten het doel dat ze hebben zo goed mogelijk vervullen."

De muziekeditors kunnen zien welke lijsten het op bepaalde momenten beter doen. Zo wordt muziek die populair is onder schoolgaande jongeren woensdagmiddag extra veel gevonden, omdat veel van hen dan vrij zijn. In coronatijd piekten playlists met muziek voor tijdens het sporten of juist ter ontspanning. Met die data zijn de editors continu in de weer. "We anticiperen wat een luisteraar op welk moment nodig heeft of waar diegene naar op zoek is."

Persoonlijke smaak is niet doorslaggevend

Omdat Van Holland voor het Benelux-team van Spotify werkt, heeft hij extra aandacht voor muziek uit Nederland en België. Spotify werkt met internationale groepen die per genre zijn opgedeeld.

Binnen die groepen praten lokale experts met elkaar over trends, liedjes en playlists. Zo kunnen zij Nederlandse artiesten met een nummer met internationale hitpotentie tippen voor een internationaal veelbeluisterde afspeellijst.

Moet een nummer al veel streams hebben om in zo'n playlist te belanden? Een lied heeft een lijst net zo goed nodig om streams te behalen. "Als een nummer het goed doet in een playlist gebaseerd op een bepaald genre, bekijken we of het klaar is voor een afspeellijst waar bijvoorbeeld de hits in staan. Zo laten we nummers bewegen door een ecosysteem van lijsten."

Persoonlijke smaak speelt volgens Van Holland geen grote rol. "Ons werk is jezelf verplaatsen in de luisteraar. Je speelt in op de wensen van diegene. Iets waar ik tien jaar geleden nooit naar zou luisteren, kun je nu in de juiste context plaatsen. En je kunt de doelgroep of de luisteraar met een artiest of met de liedjes verbinden. Dat is de kern van dit werk."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.