Recensieoverzicht: 'Harry Styles betoverend en charismatisch in ArenA'

Harry Styles staat drie avonden lang met zijn Love On Tour in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Britse zanger kan rekenen op lovende kritieken van de Nederlandse recensenten. Hij weet als geen ander zijn publiek in te pakken met zijn "wagonlading kwajongensachtige energie".

Trouw - vier sterren

"De fans juichen bij elk woord dat hij uitspreekt en elk danspasje dat hij maakt. Daar schuilt een gevaar in: dat een artiest op de automatische piloot gaat opereren. Niet Styles. Hij lijkt het écht heel erg naar zijn zin te hebben. Hij moet geregeld lachen om alle dingen die concertgangers op het podium gooien, zoals rare knuffels, of om de tekst op een spandoek. Lijkt oprecht te genieten van de muziek die hij speelt. En is begaan met zijn publiek. "Laat het me weten als het niet goed gaat, we kunnen de show elk moment stilleggen."

Hij is, kortom, zo charmant en sympathiek dat je als bezoeker geheid voor de bijl gaat. En dan barst de show in de tweede helft bovendien ook muzikaal los."

Het Parool - geeft geen sterren

"Styles heeft aan niet meer dan paar guitige lachjes, een knipoog en een paar springerige danspasjes genoeg om een heel stadion in te palmen. Dat doet hij zondagavond met een snelle set met vlotte retropopsongs, een hemel vol regenbooggekleurde hartjes als decor en vooral een wagonlading kwajongensachtige energie.

Oké, er is her en der wat routine en vermoeidheid in de show geslopen, maar Styles geeft zijn fanschare nog steeds het gevoel dat hij vanavond werkelijk nergens anders liever is dan hier."

AD - vier sterren

"Zijn elfkoppige band, geheel gekleed in geel en blauw, steekt letterlijk af bij de in voornamelijk roze gestoken voorman. Figuurlijk ook, omdat er een soort dempende deken over lijkt te hangen. Je hebt als aanwezige nooit het gevoel dat de op safe spelende band 'los' gaat. De gitarist is tijdens zijn solo nauwelijks te horen in de matig afgestelde geluidsmix en de blazers komen nauwelijks uit boven de basis die de band neerzet.

Maar de Brit windt, zonder iets te hoeven forceren, het stadion om zijn vinger. Bij de toegiften maakt hij het gillende publiek eerst gek, om ze daarna met bijzonder veel moeite weer tot stilte te dirigeren. Maar uiteindelijk luistert wel iedereen naar Styles, die moeiteloos bewijst te groot te zijn voor de Ziggo Dome."

De Volkskrant - vier sterren

"Styles weet zelfs de grootste cynicus in te palmen met zijn innemende voordracht en babbeltjes (oké, net iets te lang) met fans in het publiek. De Brit is zondagavond formidabel bij stem. Als zanger moet hij popiconen als George Michael en Robbie Williams boven zich dulden, maar zijn stem is bij uitstek geschikt voor luchtige discopop.