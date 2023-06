Rammstein-zanger Lindemann beschuldigd van misbruik: dit weten we nu

Het aantal beschuldigingen tegen Till Lindemann, leadzanger van Rammstein, neemt toe. Meerdere vrouwelijke fans van de Duitse metalband beschuldigen Lindemann van seksueel misbruik. Dit is er aan de hand.

Een overeenkomst tussen die verhalen: (jonge) vrouwelijke fans zouden systematisch worden uitgekozen om seks te hebben met Lindemann. Dit zou volgens een vast stramien gaan: de fans worden voorafgaand aan een concert benaderd via Instagram, of bij het concert zelf. Degenen die van tevoren een berichtje krijgen, wordt gevraagd zich sexy te kleden. Een Rammstein-shirt wordt niet geaccepteerd.

De uitnodiging is voor zeker twee dingen: een plekje op 'rij nul' bij het concert (een speciale plek dicht bij het podium) en een uitnodiging voor een afterparty. Op de feestjes krijgen de vrouwen alcohol en drugs voorgeschoteld. Volgens een van de vrouwen is er een belangrijke voorwaarde voor deelname: interesse in seks met Lindemann.

Een andere fan, de toen 21-jarige Kaya R., kwam in een hotel bij bewustzijn na een afterparty. Lindemann lag toen boven op haar. De vrouw zou toen gevraagd hebben of hij wilde stoppen, al zegt ze niet te weten waar hij mee bezig was. De volgende dag vroeg ze om een gesprek met de zanger, omdat ze wilde weten of hij een condoom had gebruikt.