Uitgever stopt deal met Rammstein-zanger om pornofilm en vermeend wangedrag

De uitgeverij van Rammstein-zanger Till Lindemann heeft de samenwerking met hem per direct beëindigd. Dat is besloten na een uitgelekte pornovideo en beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van Lindemann, zo meldt de uitgeverij in een persbericht op de website.

"Met schrik hebben we de afgelopen dagen de publieke beschuldigingen tegen Till Lindemann gevolgd. Ons medeleven en respect gaat uit naar de getroffen vrouwen", aldus de uitgeverij waar Lindemann het boek In Still Night heeft uitgebracht.

"We kregen informatie over een pornovideo waarin Till Lindemann seksueel geweld tegen vrouwen viert en waarin het door Kiepenheuer & Witsch uitgegeven boek In Still Night een rol speelt. Wij zien dit als een grove vertrouwensbreuk en een roekeloze daad tegen de waarden die wij als uitgever vertegenwoordigen", schrijft de uitgeverij.

De uitgeverij is van mening dat Lindemann met de eerdergenoemde uitgelekte video "onbeweeglijke grenzen in de omgang met vrouwen" overschrijdt. "We hebben daarom besloten om onze samenwerking met Till Lindemann met onmiddellijke ingang te beëindigen, aangezien onze vertrouwensband met de auteur onherstelbaar is verbroken."

Zanger wordt beschuldigd van seksueel wangedrag

Eind vorige maand beweerde een vrouw online dat ze op een feestje voorafgaand aan een concert van Rammstein in Litouwen gedrogeerd is, en dat zanger Till Lindemann boos vertrokken zou zijn nadat ze geen seks met hem had gewild. Volgens onderzoek van de Duitse omroep NDR en Süddeutsche Zeitung (SZ) zouden meer vrouwen vergelijkbare situaties hebben meegemaakt. Het zou onder meer gaan om seksueel wangedrag.