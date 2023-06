Will Tura (82) zet punt achter carrière vanwege alzheimer

De Belgische zanger Will Tura zet definitief een punt achter zijn carrière. Eerder dit jaar stopte hij al met optreden, maar de zanger zei dat hij muziek zou blijven componeren en opnemen. Ook dit lukt nu niet meer, omdat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt.

De zanger maakte zijn besluit vrijdag bekend in Vlaamse media. Will Tura, een pseudoniem van Arthur Achiel Albert Blanckaert, trad zestig jaar lang op. Naar schatting gaf hij meer dan tienduizend concerten.

Zijn lied Draai 797205 leidde in 1964 tot een rel in Nederland. Veel Nederlanders met bijna hetzelfde telefoonnummer kregen veel ongewenste telefoontjes. Tura had voor zijn lied een nummer gekozen dat in België niet bestaat, maar had niet gerekend op zijn fans in Nederland, waar het wel voorkwam.