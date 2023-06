Een succesvolle solocarrière na een boyband: Harry Styles is niet de enige

Talloze zangers hebben ondervonden dat succes met een boyband geen garantie is voor een langdurige solocarrière.

Voormalig One Direction-lid Harry Styles bewijst met een reeks van drie concerten in de Johan Cruijff ArenA dat het wel degelijk mogelijk is. En hij is zeker niet de enige.

Er is de laatste jaren geen ontkomen aan Harry Styles. De zanger verkoopt miljoen platen, scoort hit na hit, laat geregeld zijn gezicht zien op het witte doek en de (roddel)pers raakt niet over hem uitgepraat. Het valt niet te ontkennen dat hij een van de allergrootste popsterren van zijn generatie is.

Styles begint zijn carrière met een auditie voor de Britse talentenjacht X Factor, waar hij na enkele rondes in de boyband One Direction wordt geplaatst. De groep eindigt als derde, maar groeit uit tot een wereldwijd hitfenomeen, met gillende fans overal waar de bandleden komen. In 2016 last de groep een pauze van onbepaalde tijd in om te werken aan solocarrières.

De gillende fans zijn voor Styles nooit verdwenen. De zanger heeft met zijn debuutsingle Sign Of The Times in 2017 meteen een grote hit te pakken. Het is de eerste in een lange reeks successen waar ook Watermelon Sugar, Adore You deel van uitmaken. Het vorig jaar verschenen As It Was werd zelf het meest beluisterde nummer van het jaar op Spotify.

Wie aan NSYNC denkt, denkt aan Justin Timberlake

De geschiedenis van de boybands wijst uit dat er meestal maximaal één zanger per boyband solo echt succesvol wordt. Kijk maar naar NSYNC. Als de rest van de bandleden rond 2002 nog zit te wachten op de terugkeer van Justin Timberlake, gaat zijn solocarrière meteen zo hard dat hij niet meer terug wil. Met hits als Like I Love You, Cry Me A River en SexyBack vestigt hij zich als een van de grootste popsterren van de jaren nul van deze eeuw. Ook daarna volgen nog hits als Mirrors en Can't Stop The Feeling. Zijn succes van destijds is absoluut vergelijkbaar met hoe groot Styles nu is.

De overige vier leden van NSYNC blijven bijna allemaal in de media actief, maar alleen JC Chasez brengt zelf ook muziek uit. Hij weet de hitlijsten een paar keer te bereiken, maar zijn solocarrière laat nauwelijks indruk achter.

Datzelfde geldt voor de leden van de Backstreet Boys. Nick Carter heeft nog wel een hitje, maar de zangers besluiten al snel dat ze samen sterker staan. Na een pauze van twee jaar, voegen ze zich in 2005 dan ook weer samen. De band treedt nu nog steeds als vijftal op.

Heel One Direction doet het solo niet onverdienstelijk

De leden van One Direction zullen minder haast hebben met een reünie. Hoewel Styles zonder twijfel het meeste commerciële succes heeft geboekt, is hij niet de enige met een vruchtbare carrière.

Zo begint Zayn Malik, die de band al een jaar voor de rest verlaat, zijn carrière ook met een nummer 1-hit: Pillowtalk. Ook zijn duetten met Sia en Taylor Swift hebben meer dan een miljard streams op Spotify. De zanger kiest er zelf voor om niet te toeren en zijn werk amper te promoten, waardoor zijn naam inmiddels wat naar de achtergrond is geschoven.

Dat laatste geldt niet voor Niall Horan. De zanger heeft een stabiele carrière opgebouwd en brengt volgende week zijn derde plaat uit. Vooral in het Verenigd Koninkrijk weet hij hit na hit te scoren. Horan komt in maart volgend jaar twee keer naar de Ziggo Dome. Ook de overige leden Liam Payne en Louis Tomlinson hebben enig hitsucces geboekt, maar blijven in vergelijking met hun bandmaatjes nog wat achter.

Toch heeft elk lid van One Direction nu al een grotere solocarrière dan alle Backstreet Boys-leden en de leden van NSYNC die niet Justin Timberlake heten.

Volgt One Direction het voorbeeld van Take That?

Als de uiterst populaire Britse groep Take That halverwege de jaren negentig aankondigt uit elkaar te gaan, moeten hulpinstanties alle zeilen bijzetten om de ontredderde tienermeisjes op te vangen. Robbie Williams verlaat de band al iets eerder, omdat hem een ultimatum wordt gesteld vanwege zijn drugsgebruik.

Voor hem is vervolgens veruit de grootste solocarrière weggelegd. In de Verenigde Staten krijgt Williams nooit echt voet aan de grond, maar in Europa weet hij bijna twintig jaar lang met regelmaat in de hoogste regionen van de hitlijsten te belanden. Dat is voor Gary Barlow, die het leeuwendeel van de Take That-hits schrijft, niet weggelegd. Al doet hij het niet onverdienstelijk in zijn eentje.

Na tien jaar komen de mannen in 2006 weer bij elkaar, zonder Williams. Het is het begin van een succesvolle en langdurige comeback, met vooral in het Verenigd Koninkrijk meerdere nummer 1-albums en -singles. Het gaat zo goed dat Williams in 2010, als zijn solocarrière allesbehalve dood is, zich weer voor een paar jaar bij het gezelschap voegt.