Rapper Tupac Shakur krijgt postuum een ster op Walk of Fame

De Amerikaanse rapper Tupac Shakur krijgt 27 jaar na zijn overlijden een ster op de Walk of Fame in Hollywood. De tegel wordt volgende week woensdag onthuld.

"Tupac Shakur was een rapper, acteur, activist, dichter en revolutionair. Deze iconische artiest is nog tientallen jaren na zijn overlijden onderdeel van de tijdgeest en zal nog vele jaren een belangrijke culturele figuur blijven", zegt Walk of Fame-producer Ana Martinez.

Radiopresentator Big Boy treedt op als ceremoniemeester. Ook Shakurs vrienden en familie, onder wie zijn zus, zullen aanwezig zijn. Allen Hughes is een van de sprekers tijdens het evenement. De regisseur maakte Dear Mama, een documentaireserie over de rapper en zijn moeder Afeni.

Shakur werd op 7 september 1996 neergeschoten toen hij in de auto zat. Hij overleed zes dagen later in het ziekenhuis. De artiest was toen 25 jaar. De daders zijn nooit gevonden.