Frank Masmeijer brengt na gevangenis single uit: 'Wil zwarte periode afsluiten'

Frank Masmeijer, die vorig jaar vervroegd werd vrijgelaten uit de gevangenis, heeft een single opgenomen. Met het woensdag uitgebrachte nummer Ga Je Mee Naar de Zomer wil de 61-jarige oud-presentator zijn carrière nieuw leven inblazen, vertelt hij voor de camera van RTL Boulevard.

Masmeijer werd in België veroordeeld tot negen jaar cel vanwege cocaïnesmokkel. Hij kwam vorig jaar eerder vrij omdat hem gratie was verleend.

"Het is een zwarte periode geweest in mijn leven en ik ben heel blij dat ik die nu kan afsluiten", zegt de voormalig presentator. "Ik vond het heel leuk om na die vervelende periode een nieuwe weg, of een goede weg, in te slaan en een heel mooi vrolijk zomernummer te zingen."