Wie is dit? Dat was de meestgestelde vraag op ons reactieplatform NUjij toen de Amerikaanse r&b-zangeres SZA haar twee concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome had aangekondigd. Inmiddels heeft ze haar eerste show erop zitten. Zaterdag geeft ze haar tweede concert. NU.nl praat je bij over de carrière van de Kill Bill-zangeres.

Als je naar haar wapenfeiten in de Nederlandse Top 40 kijkt, is het niet zo verrassend dat veel lezers nog niet van SZA gehoord hebben. Tot nu toe hebben vijf nummers van de zangeres in de lijst gestaan. Vier daarvan zijn samenwerkingen met andere artiesten. Alleen met Kill Bill heeft ze solo de lijst gehaald. Maar het nummer is hier niet verder dan de 28e plek gekomen. In de Single Top 100 blijft ze steken op de vijftiende plek.

De in New Jersey opgegroeide Solána Rowe, zoals SZA in het echt heet, is al zo'n vijftien jaar actief als zangeres. De 33-jarige artieste bracht eerst twee ep's in eigen beheer uit, voordat ze een contract bij een platenmaatschappij kreeg. Daar verscheen in 2014 de ep Z, haar eerste officiële release. Dat in de muziekindustrie de verwachtingen rondom SZA hooggespannen zijn, blijkt wel uit het feit dat rappers als Kendrick Lamar en Chance The Rapper al meteen met haar samenwerkten.

De zangeres moet het sowieso van de samenwerkingen hebben om zichzelf de weg tot solosucces te banen. Zo schreef ze mee aan de hit Feeling Myself van Nicki Minaj en Beyoncé en Consideration van Rihanna. In het laatste nummer zong ze zelf ook een couplet mee. Ze pakte in de Verenigde Staten in 2017 haar eerste toptienhit met What Lovers Do, een samenwerking met de band Maroon 5. In 2018 volgde een tweede hit met All The Stars, een samenwerking met Kendrick Lamar. Het nummer is de soundtrack van de film Black Panther.

Onzekere SZA ziet succes niet aankomen

Inmiddels gaat het haar solo dan ook voor de wind. Haar eerste volledige album Ctrl verscheen in 2017 en schopte het tot de derde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Het blijkt een album van de lange adem. In februari van dit jaar schreef The New York Times dat Ctrl inmiddels al 295 weken in de albumlijst stond en daarmee het op een na langst genoteerde r&b-album van een zangeres is. De nummer één is ANTI van Rihanna, waar SZA ook aan heeft bijgedragen: Consideration staat op dat album.

In de Billboard Hot 100, de officiële Amerikaanse hitlijst, ziet het er voor SZA allemaal een stuk rooskleuriger uit dan in Nederland. Ze heeft al met 39 liedjes in de top honderd gestaan. Zeven daarvan zijn toptienhits. Met Kill Bill kwam ze onlangs zelfs op de eerste plaats te staan. Haar album SOS, dat eind vorig jaar is verschenen, lag in haar thuisland maar liefst tien weken aan kop.

De zangeres had dit succes zelf niet verwacht. SZA kampt met flinke onzekerheid, ook als het gaat om haar muziek. In de aanloop naar de plaat dreigde ze meermaals te stoppen met haar carrière. In een interview met Billboard vertelde ze op de dag van de release nog dat ze het evenement waarop haar fans de plaat voor het eerst zullen horen het liefst zou overslaan. Sterker nog, ze zou het liefst het hele album intrekken.

Goudeerlijke teksten en eerste internationale tour

Toen ze eind vorig jaar op het punt stond haar tweede album uit te brengen, speelden dezelfde angsten op. Ineens vond ze SOS saai en was ze bang dat niemand de plaat leuk zal vinden, vertelde ze aan Rolling Stone. Dat deze angsten ongegrond zijn, blijkt wel uit de tien weken dat de plaat inmiddels aan kop gaat in de hitlijsten.

SZA werkte vijf jaar aan de plaat. Haar teksten zijn zo persoonlijk geworden, omdat ze wilde voorkomen dat het maakproces ging vervelen. "Ik probeer te bedenken wat ik nog niet heb gezegd en wat ik wil verbergen. Datgene probeer ik dan op te schrijven", vertelt ze. "Blijkbaar is mezelf voor schut zetten de enige manier waarop ik me niet verveel."