Mia Nicolai kondigt eerste show na Songfestival aan

Mia Nicolai geeft op vrijdag 24 november een optreden in de Melkweg in Amsterdam. Dat heeft de 27-jarige zangeres dinsdag bekendgemaakt via Instagram. Het is haar eerste show na het Songfestival, dat eerder deze maand plaatsvond.

"Ik ben zo enthousiast om mijn allereerste headlineshow ooit aan te kondigen", schrijft Nicolai bij het bericht.

De zangeres staat solo op het Amsterdamse podium. De zangeres meldt niet of Dion Cooper, met wie zij een duo vormde tijdens het Eurovisie Songfestival in Liverpool, aanwezig is voor een gastoptreden.

Met het nummer Burning Daylight wisten Nicolai en Cooper geen finaleplek te halen op het Songfestival van dit jaar. In de eerste halve finale eindigden zij als dertiende, waar de eerste tien landen doorgingen naar de finale.