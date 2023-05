Burna Boy vervangt Stromae op Down The Rabbit Hole

Zanger Burna Boy vervangt Stromae op het hoofdpodium van Down The Rabbit Hole (DTRH). De Belgische artiest maakte eerder deze maand bekend zijn hele Multitude-tour om gezondheidsredenen af te zeggen

Burna Boy maakt muziek die een combinatie is van afropop, dancehall, rap en r&b. De zanger en songwriter scoorde hits met nummers als Ye en Last Last.

Stromae zou in april al met zijn Europese tournee in de Ziggo Dome in Amsterdam optreden. De 38-jarige artiest keerde vorig jaar na een lange afwezigheid terug op het podium. De zanger had een pauze genomen vanwege een burn-out.