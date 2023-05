Rammstein ontkent beschuldiging van fan die zegt gedrogeerd te zijn bij concert

Rammstein ontkent het verhaal van een fan die zegt gedrogeerd te zijn bij een concert van de Duitse band. De vrouw denkt dat er iets in haar drankje is gedaan op een feestje voor vrouwelijke fans rondom een concert in Vilnius.

De vrouw doet uitgebreid haar verhaal op Twitter. Ze vertelt dat ze met andere jonge vrouwen werd geselecteerd voor een pre- en afterparty rondom het concert in de Litouwse hoofdstad. Ook zou ze tijdens de show een plaats helemaal vooraan krijgen.

Ze zou door iemand uit het team van Rammstein zijn benaderd om zanger Till Lindemann tijdens de pauze te ontmoeten. Daarbij zou ze aangegeven hebben dat ze geen seks met hem wilde, waarna Lindemann tegen haar geschreeuwd zou hebben.

De vrouw zegt dat de zanger haar niet heeft misbruikt. Wel zegt ze dat ze na het voorval grote delen van de avond is vergeten. Ze had de dag erna vele blauwe plekken op haar lichaam.

Ze zegt slechts enkele drankjes te hebben gehad en vermoedt daarom dat ze is gedrogeerd via een van de drankjes. De vrouw zegt dat ze via Twitter in contact is gekomen met vrouwen met vergelijkbare verhalen, maar deelt deze nog niet.