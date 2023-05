Guus Meeuwis voelde zich tijdens coronapandemie 'beetje somber'

Guus Meeuwis werd in de coronaperiode "een beetje somber" van het gedwongen afgelasten van zijn optredens. "Ik kon mijn ei niet kwijt", vertelt de 51-jarige zanger vrijdag aan Özcan Akyol in het programma De Geknipte Gast.

"Einde corona, toen ging New York niet door", zegt de Brabander. Ook onder meer zijn clubtour ging destijds niet door vanwege de geldende coronamaatregelen. "En toen dacht ik wel eventjes: nou weet ik het gewoon eventjes niet meer."

Het kostte telkens "heel veel energie om dingen die niet doorgaan te regelen", zegt Meeuwis. Het zorgde voor veel "negatieve energie" en een "iets korter lontje" dan normaal. "Ik word iets in mezelf gekeerder of zo."

Hij heeft het hier in die periode goed met zijn vrouw Manon over kunnen hebben. "Die kent mij heel goed, die kent mij fantastisch goed." Dat hielp hem, vertelt hij, hoewel over gevoelens praten niet iets was wat hem gemakkelijk afging. "Voor alles en iedereen die dat ook lastig vindt: het helpt toch echt om af en toe te laten weten hoe het met je gaat."

Het afgelopen jaar was echt "een jaar van inhalen", vertelt Meeuwis. Nu zijn alle door de coronamaatregelen uitgestelde shows weer ingehaald. "Dus nu hebben we alle beloftes ingelost die we gesteld hebben. Volgens mij mag het nu allemaal weer opnieuw beginnen en is het een soort van open boek."