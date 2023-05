Céline Dion annuleert tour met Ziggo Dome-concerten wegens gezondheid

Céline Dion voelt zich niet goed genoeg om haar wereldtour af te maken. Daarom annuleert ze alle resterende shows. De zangeres zou in augustus drie avonden in de Ziggo Dome staan.

"Het spijt me zo jullie weer te moeten teleurstellen", schrijft Dion in een verklaring. "Ik werk keihard om mijn kracht terug te krijgen, maar toeren kan al zwaar zijn als je 100 procent gezond bent."

Dion vindt het niet eerlijk naar haar fans toe om de shows te blijven uitstellen. De concerten werden al meermaals verplaatst; eerst vanwege de coronapandemie en later door haar gezondheid. "Het is beter dat we de boel annuleren totdat ik weer klaar ben om het podium op te gaan. Ik geef niet op. Ik kan niet wachten jullie te zien."

Dion bracht onlangs wel nieuwe muziek uit als onderdeel van de soundtrack van Love Again. De zangeres is als zichzelf te zien in de comedyfilm, die momenteel in de bioscoop draait.