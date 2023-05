Boef grote winnaar van FunX Awards met vier prijzen

Boef is donderdagavond de grote winnaar geworden van de Funx Music Awards. Bij de uitreiking in AFAS Live in Amsterdam kreeg de rapper vier prijzen.

Boef won de prijs voor beste mannelijke artiest, beste sociale media, beste mc en kreeg samen met Cristian D en $hirak de award voor beste samenwerking voor het nummer Probleem.

Ook Broederliefde won meerdere FunX Music Awards. Het hiphopcollectief werd gekroond tot beste groep en won de beeldjes voor beste nummer met Stunten. Hun plaat Strandje Aan De Maas werd bekroond tot beste album.

Yade Lauren, vorig jaar met drie prijzen nog de grote winnaar, ging donderdagavond met één beeldje naar huis. De zangeres kreeg van de luisteraars van radiozender NPO FunX de meeste stemmen in de categorie beste vrouwelijke artiest. Andere winnaars waren onder anderen KATNUF, Zoë Tauran en Trobi.