Dimitri Vegas & Like Mike en Headhunterz treden op tijdens dancefeest AMF

Dimitri Vegas & Like Mike, James Hype en Meduza zijn op 21 oktober te zien op het Amsterdam Music Festival. Ook Vini Vici en Headhunterz treden op tijdens het dancefestival in de Johan Cruijff Arena.

AMF wordt ieder jaar in oktober gehouden, tijdens het slotweekend van het Amsterdam Dance Event. In de nieuwste editie wil de organisatie vooruitblikken op de komende tien jaar.

James Hype scoorde in 2022 een grote hit met Ferrari. Meduza is onder meer bekend van nummers als Paradise en Piece Of Your Heart. Beide acts waren nog niet eerder te zien op het festival.