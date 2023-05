De kranten staan er vol mee en aan de talkshowtafels gaat het over weinig anders. Tina Turner is op 83-jarige leeftijd overleden. Wat maakte haar muzikaal gezien zo bijzonder dat haar overlijden zo'n impact heeft?

"Ze deed het allemaal en ze kon het ook allemaal. Er is geen groot genre van haar tijd dat ze niet getackeld heeft", vertelt Sublime-dj Angelique Houtveen aan NU.nl. "Ze begon met Ike (haar ex-man, red.) in de jaren zestig vooral met soul en funk. In die tijd was funk nog helemaal niet zo groot en Tina heeft een grote bijdrage geleverd aan die groei."

"Ze verscheen al als een eigen genre", schrijft Rolling Stone in een profiel na haar overlijden. "Ze was te veel rock voor r&b, te r&b voor rock, te stoer voor meisjesachtige nummers en haar stem te rauw voor jeugdige romance."

Die stem is dan ook precies waarmee Turner zich van haar collega's onderscheidde, vindt Houtveen. "De vrouwelijke sterren van de jaren zestig en zeventig, zoals Diana Ross en Donna Summer, hadden allemaal dunnere stemmen. Ook prachtig, maar niet zo krachtig en schreeuwend als Tina. Dat maakte haar toen al uniek."

Turner vindt zichzelf opnieuw uit als rockster

Na de scheiding van haar echtgenoot, door wie ze stelselmatig werd mishandeld, wordt Turner al bijna afgeserveerd door de muziekindustrie. Maar begin jaren tachtig volgt een indrukwekkende wederopstanding.

"Tina Turner heeft niet alleen de grootste comeback in de muziekgeschiedenis neergezet, ze heeft het hele concept zoals wij het kennen uitgevonden. Ze werd een solosuperster op haar 44e. Dat soort dingen gebeuren simpelweg nooit", stelt Rolling Stone.

"Toen ze in de jaren tachtig een boegbeeld voor de rock 'n roll werd, ging ze voorbij aan alle raciale normen en wat van vrouwen werd verwacht", vertelt Houtveen. "Ze stond daar gewoon tussen The Rolling Stones en David Bowie, maar legde geen nadruk op hoe baanbrekend dat was. Ze deed het gewoon."

"Ze was haar tijd vooruit", vindt Rolling Stone. "Het concept classic rock bestond nog niet. De rockcultuur zat zo vast in het idee dat alles jeugdig en nieuw moest zijn, dat haar retrobenadering juist fris was. Het is eigenlijk een Tina-uitvinding: de zwarte oma die rockmuziek voor vaders op de kaart zette."

Op het podium was ze nooit een oude vrouw

Houtveen vindt het bewonderenswaardig hoe Turner ondanks haar leeftijd moeiteloos kan meekomen met wat dan, in de jaren tachtig, de trend is. "Platenmaatschappijen vonden haar te oud, maar ze wist ondertussen wel de jongeren van die tijd aan te spreken."

"Ze snapte de MTV-generatie donders goed en ging met haar tijdsgeest mee. Zo wist ze in de jaren negentig bijvoorbeeld ook nog te scoren met Goldeneye, ook een iconisch nummer. Ze kwam nooit over als een oudere vrouw die op een podium stond te zingen. Zeker niet met haar energie."

Houtveen verwacht dat What's Love Got to Do with It? het nummer is dat we over tientallen jaren nog steeds luisteren. "Dat nummer is zo'n anthem geworden voor vrijheid en het idee dat seks niet altijd gekoppeld hoeft te zijn aan een relatie. Dat nummer zal belangrijk blijven."

De Sublime-dj ziet Turners invloed terug bij hedendaagse sterren, en bij Beyoncé in het bijzonder. "Wat zij qua performance neerzet is duidelijk door Tina beïnvloed. Qua sterrenstatus zijn Beyoncé en Whitney Houston sowieso de enige twee die in de buurt kunnen komen."

