Reacties op overlijden Tina Turner (83): 'Een cultureel icoon verloren'

Tina Turner is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Niet alleen haar familie en vrienden rouwen om haar, ook fans en andere artiesten schrijven een ode aan de zangeres.

"Ik ben verdrietig door het overlijden van mijn prachtige vriendin Tina Turner", schrijft Rolling Stones-frontman Mick Jagger. "Ze was absoluut een enorm getalenteerde zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me zo geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten."

Erykah Badu houdt het kort: "Een cultureel icoon verloren. Een veilige reis gewenst, Anna Mae Bullock." Daarmee verwijst ze naar de echte naam van de zangeres.

Turners voormalige duetpartner Bryan Adams, die de single It's Only Love met haar opnam, meldt dat de wereld "een van de grootste artiesten aller tijden" heeft verloren. "Ik ben voor altijd dankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht op tournee, in de studio en als vrienden."

Joop van den Ende is 'enorm verdrietig'

Joop van den Ende werkte met Turner aan TINA - De Tina Turner Musical en leerde haar in die hoedanigheid kennen. Aan AD laat een woordvoerder van de producent weten dat Van den Ende "enorm verdrietig" is door het nieuws.

"Wat een vrouw, wat een leven, wat een strijder", schrijft Alicia Keys. "De dag dat ik je ontmoette kon ik niet geloven dat ik jouw grootheid mocht meemaken." Keys roemt Turner om wat haar liedjes hebben betekend. "Wat jij zong gaf ons moed om volledig onszelf te zijn."

"Geschokt en verdrietig. Mijn condoleances voor de familie en geliefden van Tina", aldus Diana Ross.

'Tina leerde anderen die leven in angst wat het leven in vrijheid kan bieden'

Actrice Angela Bassett werkte in het verleden met Turner: ze speelde de zangeres zelfs in de film What's Love Got To Do With it?. "Hoe neem je afscheid van een vrouw die zo voor haar pijn en trauma ging staan en dat gebruikte om de wereld te veranderen?"

"Tina liet anderen die leven in angst zien wat daarna komt: wat het leven in vrijheid kan bieden. Een leven vol liefde en compassie."