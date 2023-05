Muzieklegende Tina Turner op 83-jarige leeftijd overleden

Zangeres Tina Turner is overleden. The Queen of Rock 'n' Roll, zoals het popicoon werd genoemd, werd 83 jaar. De Amerikaanse stierf woensdag na een lang ziekbed in haar huis in Küssnacht in Zwitserland.

In het overlijdensbericht roemen haar nabestaanden Turner om haar "wellustige en energieke podiumoptredens en hese, krachtige stem". Ook was ze "een legende, die tegenspoed overwon". Turner had de laatste jaren verschillende gezondheidsproblemen. Zo leed ze aan kanker, nierfalen en kreeg ze beroertes.

Turner vormde aan het begin van haar carrière een duo met haar man Ike Turner. Samen scoorde het koppel in de jaren zestig en zeventig grote hits, als Nutbush City Limits, Proud Mary en River Deep - Mountain High.

Na de scheiding in 1978 had Tina een indrukwekkende solocarrière. Enkele van haar grootste hits waren Private Dancer, What's Love Got to Do With It en (Simply) The Best.

Films, musicals en documentaires

Haar zangkunsten leverde haar acht Grammy Awards op. In 2021 werd ze als soloartiest opgenomen in de Rock 'n' Roll Hall of Fame, nadat ze in 1991 al samen met Ike was opgenomen.

Naast haar zangcarrière, was Turner ook op het witte doek te zien. Zo speelde ze in de films Mad Max Beyond Thunderdome en de rockopera Tommy van de band The Who.

Turners levensverhaal leverde ook een film op: What's Love Got To Do With It uit 1993. Ook kwam er een musical met de toepasselijke naam: Tina: The Musical. In 2021 verscheen over haar ook de documentaire Tina.

Van achtergrond- tot leadzangeres

Turner werd als Anna Mae Bullock in 1939 geboren in Tennessee. Ze begon haar muziekcarrière als achtergrondzangeres in de band The Kings of Rhythm van haar toenmalige man Ike. Niet lang daarna stond ze naast Ike op het podium en was het soul- en popduo geboren.

Ike was ook degene die haar geboortenaam Anna Mae Bullock veranderde in Tina Turner. Dat deed hij zonder dat zijn toenmalige vrouw daarvan op de hoogte was. Het was een voorbeeld van zijn controlerend gedrag.

Later vertelde ze openhartig hoe haar voormalige echtgenoot haar mishandelde tijdens hun huwelijk en hun muzikale partnerschap. Ze belandde meermaals met verwondingen op de eerste hulp. Het huiselijk geweld leidde zelfs tot een zelfmoordpoging in 1968.

Nieuwe liefde en het verlies van twee zoons

Na de scheiding vond Turner de liefde bij haar tweede man Erwin Bach, een Duitse muziekdirecteur. Ze vormden een koppel in de jaren tachtig en trouwden in 2013. Het echtpaar woonde in Zwitserland en Turner werd ook officieel Zwitserse. In 2017 schonk Bach een van zijn nieren aan Turner toen bleek dat ze leed aan nierfalen.

Een groot drama voor Turner was de dood van twee van haar zonen. De oudste, Craig, maakte in 2018 een einde aan zijn leven. Zijn vader was Raymond Hill, een voormalig bandlid van Turner. Ronnie, de zoon die ze kreeg met Ike, overleed vorig jaar. Ike Turner stierf in 2007.