Earth, Wind & Fire-gitarist Sheldon Reynolds (63) overleden

De Amerikaanse gitarist, zanger en songwriter Sheldon Reynolds is woensdag op 63-jarige leeftijd overleden. Hij speelde gedurende zijn carrière bij onder meer de Commodores en Earth, Wind & Fire.

Earth, Wind & Fire was toen al over zijn hoogtepunt heen. De band rond Maurice White was vooral in de jaren zeventig en tachtig enorm populair. De mannen scoorden hits met nummers als September, Shining Star en After The Love Is Gone.