Festival in natuurgebied? Lente Kabinet krijgt dit weekend nog groen licht

Harde muziek en lichteffecten in een natuurgebied, is dat een goed idee? We houden ons aan alle ecologische regels, zegt de organisatie van festival Lente Kabinet. Maar Actiegroep Hart voor Twiske is boos. Terwijl de zaak bij de rechter ligt, kan het festival dit weekend in elk geval nog doorgaan. Wat speelt er allemaal?

Tientallen dj's, artiesten en kunstenaars en zo'n 30.000 bezoekers midden in de groene natuur. Het elektronische muziekfestival Lente Kabinet is in tien jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in het festivalcircuit van Amsterdam en omstreken.

Het festival wordt al sinds 2013 in het Twiske gehouden, maar de laatste jaren is hier steeds meer weerstand tegen. Zo is actiegroep Hart voor het Twiske boos over de vijfjarige natuurvergunning die de Lente Kabinet-organisatie vorig jaar nog ontving.

De vergunning zorgt ervoor dat ze hun festival kunnen houden in het Natura 2000-gebied. Als een gebied onder Natura 2000 valt, betekent dit dat het een beschermde status heeft voor het behoud van onder meer vogelsoorten die er broeden.

Belangen festival wegen zwaarder dan de natuur

Zo'n vergunning voor evenementen in een Natura 2000-gebied wordt niet uitgegeven door de gemeente, maar door de provincie. Vandaar dat de actiegroep nu de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor de rechter heeft gedaagd.

Hart voor het Twiske verzette zich vorig jaar al tegen de vergunning en het doorgaan van Lente Kabinet. Toen bleef het tot het laatste moment onzeker of het festival door kon gaan. De rechter besloot toen in een kort geding dat de belangen van het festival zwaarder wegen dan eventuele negatieve gevolgen voor de natuur.

Daarmee was de kous nog niet af, want de actiegroep begon ook een bodemprocedure, die afgelopen april voor de rechter kwam. Ze krijgen daarbij steun van de landelijke natuurorganisatie NatuurAlert. De advocaat van de groepen drong er bij de rechter op aan dat er een uitspraak zou volgen vóór deze editie van Lente Kabinet. Dat is niet gelukt. Het festival gaat daarom deze zaterdag en zondag 'gewoon' door.

Laten vogels hun jongen achter of passen ze zich aan?

Over toekomstige edities is het laatste woord nog niet gezegd. Het voornaamste bezwaar van de tegenstanders is dat de luide muziek en de flitsende lichten van het festival vogels zouden wegjagen. In het Twiske komen zo'n 120 verschillende vogelsoorten voor en het festival vindt plaats midden in het broedseizoen.

De ingeschakelde ecologen van beide partijen zijn het niet eens over de gevolgen voor de vogels. De een zegt dat ze erdoor wegtrekken en zelfs hun nesten met jongen achterlaten. De ander meent dat de vogels zich goed kunnen aanpassen en zich echt niet zomaar laten wegjagen.

Dan is er nog het financiële plaatje. De gemeente Landsmeer besloot vorig jaar geen festivals meer op hun grondgebied toe te laten. Als gevolg verdween Welcome To The Future uit het Twiske. Deze beslissing had geen gevolgen voor Lente Kabinet, omdat dit festival op grondgebied van gemeente Oostzaan wordt gehouden.

Financiële gevolgen heeft het wel voor het Twiske. Het recreatieschap zegt 80.000 euro mis te lopen nu Welcome To The Future er niet plaatsvindt en wil andere kleinschalige festivals opzetten. Volgens Hart van het Twiske kunnen de verliezen beter worden gecompenseerd met parkeergeld uit het gebied.

Gesteggel zal bij welke uitslag ook voortduren

De provincie Noord-Holland, die de vergunning uitgaf, en de organisatie van Lente Kabinet zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet. De organisatie benadrukt dat ze zich aan de regels en voorwaarden van het Natura 2000-gebied houden. Ze hebben ecologische bureaus ingeschakeld om de impact op de natuur tot een minimum te beperken.

Het recreatieschap heeft zich gemeld als belanghebbende partij bij de rechtszaak. "Omdat wij vinden dat festival Lente Kabinet past binnen het evenementenbeleid van het recreatieschap", laat een woordvoerder weten. Het recreatieschap benadrukt vertrouwen te hebben in de organisatie en het ecologisch onderzoeksbureau dat zij in de arm hebben genomen. Ook wijzen ze op de stappen die Lente Kabinet neemt op gebied van duurzaamheid.