Mart Hoogkamer last opnieuw pauze in: 'Ben mezelf voorbij gelopen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Mart Hoogkamer moet op doktersadvies rust nemen. Dat laat hij dinsdag weten via Instagram. De agenda van de Nederlandse Ik ga zwemmen-zanger is tot 1 juli leeggehaald. "Ik ben mijn grenzen overgegaan", zegt de 25-jarige artiest.

"De afgelopen tijd lijkt het erop dat ik mezelf voorbij ben gelopen in mijn zangcarrière, door mijn grote passie om mensen te raken en te inspireren", deelt Hoogkamer.

Op doktersadvies mag Hoogkamer zeker tot eind juli niet werken. Ook heeft hij een bloedonderzoek laten doen om te controleren of er misschien nog een fysieke oorzaak achter zijn vermoeidheid zit.

"Het spijt me dat ik de fans teleur moet stellen evenals de organisatoren die mij geboekt hebben. Ik hoop op ieders begrip en kijk ernaar uit om later dit jaar weer samen met al mijn fans een nieuwe fase in te gaan."